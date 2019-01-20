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  • 20.01.2019 14:16

Dikkat! Bu mesaja sakın evet demeyin

'de yaşayan Sefa Topaktaş isimli genç, ay sonu gelen cep telefonu faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı. 500 liralık faturayla yüzleşen Topaktaş, sosyal medya hesabından kendisine mesaj atan kişilerce dolandırıldığını anladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve sosyal medya arkadaşından "Hediye çeki kazandım senide düşündüm, cep telefonun faturalı mı" şeklinde mesaj alan 20 yaşındaki Sefa Topaktaş, arkadaşı zannettiği kişiye "evet" cevabını verdi. Topaktaş'ın cep telefonu numarasını isteyen dolandırıcı kendisine mesaj göndereceğini ve büyük harflerle gelen mesajı "evet" yazarak cevaplaması halinde hediye kazanacağını söyledi.

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