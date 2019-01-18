Taze tüket kanseri defet

Birçok hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan beslenme şekli; mide kanseri riskinin de artmasında önemli rol oynuyor. Özellikle sigara kullanımı riski artırıyor. Dikkatli beslenerek mide kanserinden korunmanın mümkün olduğunu belirten Avrasya Hastanesi Op. Dr. Abdülkerim Özakay ise hastalık hakkında önemli bilgiler veriyor:
'AŞIRI KİLOYA DİKKAT'
Mide kİnseri hastalarının çoğu 60 yaş ve üzerindedir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla gelişmektedir. Beslenme alışkanlığı önemli rol oynar. Tütsülenmiş, tuzlanmış, aşırı tuzlu yiyecekler ve konserveler mide kanseri riskini artırır. Sigara içenlerin içmeyenlere göre hastalığa yakalanma riski iki kat daha yüksektir. Midede iltihaba sebep olan durumlar da mide kanserine sebep olabilir. Aşırı kilo ve ailede görülmüş olması da mide kanseri riskini arttırır. Fazla tuz kullanımı, nişasta ve şeker ağırlıklı beslenme, pişen gıdaların uzun süre bekletildikten sonra tüketilmesi mide kanseri riskini artıran unsurlardandır.
İŞTE BELİRTİLERİ
Hazımsızlık ve mide rahatsızlığı.
Yemekten sonra şişkinlik hissi.
Hafif bulantı.
İştah kaybı
Mide ekşimesi.
Kanlı dışkı.
Kusma veya kanlı kusma.
Kilo kaybı.
NELER YAPMALI
Taze sebze-meyveye ağırlık verin.
Kırmızı et, balık ve tavuğu dengeli bir şekilde tüketin.
Izgarada pişirilmiş gıdaları tercih etmeyin.
Konserve gıdaları fazla tüketmekten kaçının.
Sigara ve alkol kullanmayın.
İdeal kilonuzu koruyun.
Yaşam boyu spor yapın.
'AŞIRI KİLOYA DİKKAT'
Mide kİnseri hastalarının çoğu 60 yaş ve üzerindedir. Erkeklerde kadınlara göre daha fazla gelişmektedir. Beslenme alışkanlığı önemli rol oynar. Tütsülenmiş, tuzlanmış, aşırı tuzlu yiyecekler ve konserveler mide kanseri riskini artırır. Sigara içenlerin içmeyenlere göre hastalığa yakalanma riski iki kat daha yüksektir. Midede iltihaba sebep olan durumlar da mide kanserine sebep olabilir. Aşırı kilo ve ailede görülmüş olması da mide kanseri riskini arttırır. Fazla tuz kullanımı, nişasta ve şeker ağırlıklı beslenme, pişen gıdaların uzun süre bekletildikten sonra tüketilmesi mide kanseri riskini artıran unsurlardandır.
İŞTE BELİRTİLERİ
Hazımsızlık ve mide rahatsızlığı.
Yemekten sonra şişkinlik hissi.
Hafif bulantı.
İştah kaybı
Mide ekşimesi.
Kanlı dışkı.
Kusma veya kanlı kusma.
Kilo kaybı.
NELER YAPMALI
Taze sebze-meyveye ağırlık verin.
Kırmızı et, balık ve tavuğu dengeli bir şekilde tüketin.
Izgarada pişirilmiş gıdaları tercih etmeyin.
Konserve gıdaları fazla tüketmekten kaçının.
Sigara ve alkol kullanmayın.
İdeal kilonuzu koruyun.
Yaşam boyu spor yapın.
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