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Prof. Dr. : Tereyağıyla cin gibi çocuklar olur

Prof. Dr. Karatay, tereyağının sağlık iksiri olduğunu söyledi ve ekledi: Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı. Bu nedenle 30 yaşındaki insanlar bile kısır oluyor.

Yapma yağ!
Prof. Dr. , önemli açıklamalar yaptı. Okul kantinlerinin kar amacıyla bulunduğunu söyleyen Karatay, "Kantinler, çocukların sağlığını düşünmüyorlar. Sabah kahvaltısını en sağlıklı gıdalarla okul hazırlayabilir. Yumurta ve tereyağıyla cin gibi çocuklar olur" ifadelerini kullandı. Tereyağının protein kaynağı olduğunu da belirten Karatay, şu uyarıları yaptı: "Tereyağı ve yumurta mutlaka vücuda girecek. Yağ kilo aldırmaz. Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı. Hastalıklar arttı. 30 yaşındakiler bile kısır oluyor. En doğalını yiyin."

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