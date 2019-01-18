Prof. Dr. Canan Karatay, önemli açıklamalar yaptı. Okul kantinlerinin kar amacıyla bulunduğunu söyleyen Karatay, "Kantinler, çocukların sağlığını düşünmüyorlar. Sabah kahvaltısını en sağlıklı gıdalarla okul hazırlayabilir. Yumurta ve tereyağıyla cin gibi çocuklar olur" ifadelerini kullandı. Tereyağının protein kaynağı olduğunu da belirten Karatay, şu uyarıları yaptı: "Tereyağı ve yumurta mutlaka vücuda girecek. Yağ kilo aldırmaz. Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı. Hastalıklar arttı. 30 yaşındakiler bile kısır oluyor. En doğalını yiyin."
- Yaşam
- 18.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.