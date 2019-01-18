Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişi kalp krizi sebebiyle hayatını kaybediyor. Kalp krizi riskinin kış aylarında yaza nazaran 3-4 kat arttığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkan Avcı, herkesi uyarıyor: Çok soğuk saatlerde, özellikle yorucu ve uzun süreli yürüyüşler yapılmamalıdır. Bu tarz efor gerektiren hareketlerde kalbin yorulması ve soğuk hava kalp krizini tetikliyor... Kışın meyve ve sebze tüketimi azalıyor. Daha çok baklagiller ve et ağırlıklı enerji veren besinler tüketiliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Taze sebze ve meyve tüketimini arttırmak gerekiyor. Özellikle kan sulandırıcı ve damar genişleticilere önem verilmelidir.
- Yaşam
- 18.01.2019
- Gazete
Kriz kapıda
Kalp krizi riski kış aylarında yaza nazaran 3-4 kat artıyor. Doktor Erkan Avcı, vatandaşı uyarıyor: Yorucu yürüyüşler yapmayın...
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