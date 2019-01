Kemik suyu otizmin umudu

, bağırsak ve beyin arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Otizmden kansere kadar her hastalığın, sağlık lı sindirim ile iyileştirilebileceğini açıkladı. GeliştirdiğiDiyeti ile otizmli oğlunu iyileştirmeyi başardı. Uyguladığı diyetin tüm ayrın- tılarını TAKVİM için anlattı...Güne içine bir dilim limon veya bir tatlı kaşığı elma sirkesi atılmış bir bardak mineralli su veya filtrelenmiş su ile başlayın. Taze meyve-sebze suyu da içilebilir. İstediğiniz meyve sebzeyi seçebilirsiniz ancak yarısının tedavi edici olanlardan olması gerekir. Vücudumuz her gün 24 saatlikdöngüsünden geçer. Taze meyve yemek, taze sebze meyve suları içmek ve probiyotik gıdalar tüketmek bu sürece destek oluyor. Kahvaltının sabah saat 10'a kadar yapılması gerekir.Kahvaltıda kişisel tercihe göre pişirilmiş yumurta, evde veya kasapta yapılmış sosis, sucuk, bazısı pişmiş tarzda söğüş sebzeler (domates, salatalık, soğan, kereviz, taze yeşillikler vb.) avokado ve et tüketilmelidir. Yumurta sarılarının çiğ, beyazının pişmiş olması idealdir. Söğüş ve yumurtada sos olarak soğuk sıkma zeytinyağı kullanın. İçecek olarak ev yapımı et-kemik suyu verin.Et, balık ve kabuklu deniz ürünleriyle birlikte avokado, çiğ ve pişmiş sebzeler, limon ve soğuk sızma zeytinyağını harmanlayın. GAPS diyetinde öğle yemeği, kahvaltı kadar önemlidir. Mutlaka ev yapımı çorba ile et veya balıkla yapılmış güveç yenmelidir. Et, balık ve kabuklu deniz ürünlerine pişmiş sebzelerle birlikte avokado eklenebilir. Sos olarak üzerindeve limon gezdirin.Akşamları, GAPS hastası öğlen ya da kahvaltı seçeneklerinden birini tercih etsin. Hasta yatmadan önceGAPS'ın katı diyetine en az 1.5- 2 yıl uymak gerekir. Hastanızın ciddiyetine göre bazıları daha hızlı iyileşirken bazılarının iyileşmesi çok daha uzun sürebilir. Diyeti bitirdikten sonra başlayacağınız ilk yiyecekler patates ve glütensiz fermente tahıllardır (karabuğday, darı ve kinoa). Hastanız bu besinlere bir reaksiyon göstermezse, menüye iyi kalite buğday ve çavdar unuyla ekşi hamur yapmayı deneyin. Ekşi unla krep ve ekmek yapabilirsiniz. Hastanız ekşi hamuru iyi tolere ediyorsa marketlerden iyi kalite ekşi hamur ekmeği almaya başlayabilirsiniz. Sonuç olarak GAPS Diyeti, ilk bakışta zor görünür. Ama besin değeri olarak. Ayrıca hastanızın bağırsaklarını. Sindirim sistemi bir kez çalışmaya başladığında bütün dünyada yaygın olarak tüketilen besleyici gıdaları kademeli olarak tüketmeye başlayabilir. Çocuklar, bu diyet ile yetişkinlerden daha çabuk iyileşir. Alışverişinizde taze ve işlenmemiş şeyleri almaya özen gösterin...PRATİK CİĞERHazırlanışı: Acısını almak için ciğeri biraz limon suyu veya evde yapılmış yoğurtla birkaç saat suda bekletin. Ardından yıkayın, kurutun küçük parçalara bölün. Bir tavada yağı eritip doğranmış soğan ve sarımsakları içine atın. Sebzeler, altın rengini alana kadar hafifçe kızartın. Maydanoz veya dereotu serperek üzerinde zeytinyağı gezdirdikten sonra servis edin...Hazırlanışı: B-1 muzu, olgun bir avokadonun yarısı yarım fincan yoğurt veya ekşi krema ve tatlandırmak için balla blenderdan geçirin. Yarım avokadoyu taze sıkılmış elma havuç suyu veya ananas suyuyla blenderdan geçirin. 1 muzu taze sıkılmış havuç suyu ve yarım fincan yoğurt veya ekşi kremayla blenderdan geçirin.Dr. McBride , GAPS hastalarına iyi gelen besinleri şöyle sıraladı: ● Brüksel lahanası ● biber ● ceviz ● dereotu ● domates ● domates suyu ● dutsu meyveler (çilek, böğürtlen, ahududu, yaban mersini) ● elma ● enginar ● erik ● fındık ● fıstık ● greyfurt...VÜCUDUN ŞİFRESİ BAĞIRSAK 9 / HAZIRLAYAN : SİNEM UYSAL