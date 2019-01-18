Erzurum cuma vakti... Erzurum'da cuma namazı için camiler hazırlandı. Öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan Cuma namazı öncesi cuma saati, en çok aranılanlar arasında. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitleri sayfasında, Erzurum cuma vakti görülebiliyor. Peki, Erzurum'da cuma namazı saat kaçta? İşte 18 Ocak Erzurum Cuma namazı vakti...

ERZURUM CUMA VAKTİ (18 OCAK 2019)

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'da cuma namazı 12.30'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

● Gönlü kâbe olmayanın, sözü zêmzêm olsa içilmez... Hayırlı Cumalar

● Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, gönlümü hakkımda hayırlı olandan razı eyle..! Cuma'nız mübarek olsun!

● "Gerçekleşmesi zaman alacak diye hayalinizden vazgeçmeyin. Zaman nasıl olsa geçecektir." Cuma'nız mübarek olsun...

● Yolunu bilene, yolumuz düşsün inşallah... Hayırlı cumalar!

● Öncesi istek, sonrası duâ.. Allah'ım, Muhtacız Lûtfuna... Cuma'nız mübarek olsun…

● Bir yaş düştü içime. Ardından bir kelam dilime.. La tâknatu min rahmetillah" ''Allah'ın Rahmetinden ümit kesmeyin... Hayırlı Cumalar...

● Peygamber Efendimiz; "Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir." diye buyurmuş. Allah hepimize "O" nun yolundan gitmeyi nasip etsin.

● İbadetlerimizin ve güzel ahlakımızın sorunlarımıza çözüm olması duasıyla, Cuma'nız mübarek olsun.

● Gönlünüzde olan her dua, Yüreğinizde can bulsun... Cuma'nız mübarek olsun!

● Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve muhabbetimizi gür bir sedayla haykırdığımız nice günler, yıllar duasıyla... Hayırlı Cumalar!

● Çıkarları için değil, "Allah için sevenlere rast gelmeniz dileğiyle..." Cumanız mübarek olsun!

● Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla başladığımız şu mübarek cuma günümüz hayırlara vesile olsun...

● Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali) Hayırlı Cumalar.

● "Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne bir zillet. İşte onlar cennetin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır." (Yunus/26) Hayırlı Cumalar…

● Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın… Şeytandan Yaradan'a sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

● Bir ayete sımsıkı tutundum... "Allah sabredenlerle beraberdir..." Bırakırsam kaybederim biliyorum... Hayırlı cumalar!

● Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin, Hayırlı cumalar.