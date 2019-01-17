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Kısırlığın ilacı sofradan geçiyor! İşte tan kurtulmanın yolları...

Modern çağın getirdiği tan kurtulmanın yolu, soframızdan geçiyor. Doç. Dr. ; çemen, bal, bitter çikolata ve avokadonun doğurganlığı artırdığını söylüyor.

Kısırlığı 'bitter'in
Çiftlerin, 1 yıllık düzenli ilişkiye rağmen anne baba olamaması, kısırlık olarak adlandırılıyor. Liv Hospital Ankara Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, kadın ve erkeklerde görülen ta, beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Doğurganlığı artıran besinler hakkında bilgi veriyor... Gebeliğin oluşması için çiftlerin sağlıklı bir cinsel yaşantısının olması gerekiyor.



Erkeklerde testosteron artırıcı etki gösteren bal, libidoyu destekliyor. Kadınlarda da cinsel isteği artırıyor. Yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolata her iki cinste de cinsel soğukluğu gideriyor. Faydalı yağlar ve E vitamini içeren badem, fındık ve ceviz de aşk dağıtıyor! Sağlığa pek çok faydası bulunan avokado, libidoyu arttırıcı etki gösteriyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

KIRMIZI BİBER, LAHANA...
Yemeklere lezzet katan de atardamarların genişlemesini sağlıyor. Libidoyu arttırıyor. Halsizliği bitirip cinsel hayatta güç veriyor. Turpgiller ailesinden olan Brüksel lahanası, karnabahar, lahana gibi sebzeler erkeklerde testosteronu artırıyor.



GÖNÜL'ÇEMEN'
Araştırmalara göre çemen otu da libidoyu artırıcı etki gösteriyor. En sevilen kış meyvelerinden nar, kan dolaşımını artırarak, sertleşmeyi destekliyor. Sarımsak ve havucun da libidoyu arttırma konusunda olumlu etkileri bulunuyor. Hamile kalmak için anne adaylarının da beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, hayvansal yağlar yerine zeytinyağı tüketilmesini öneriyor. Akdeniz diyetinin doğurganlığı artırdığını söylüyor.

ÇİFTLERİN KABUSU KISIRLIK 3 / DOÇ. DR.

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