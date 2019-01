Sauna ve hamam erkeği kısırlaştırır

çiftlerin korkulu rüyasısalgın gibi yayılıyor. Her kısırlık la mücadele ediyor. Araştırmalar, 2050 yılında tüm çocukların tüp bebek yöntemiyle dünyaya geleceğini gösteriyor. Kısırlığın bu kadar yayılmasında modern şehir hayatının getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları ve stres etkin rol oynuyor. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Üroloji Uzmanıerkeklere erken yaşta evlenmeyi öneriyor. Şu bilgileri paylaşıyor...Türk erkeklerinde kısırlık,gösteriyor. Ülkemizde deve büyük şehirlerde yaşayanlarda bu durum daha sık görülüyor. Erkeklerde kısırlık, sperm üretiminin olmaması (azoospermi), üretilen spermlerin kalite veya sayısında azalma ve spermin dışarı atılamaması gibi durumlarda görülüyor.ile genetik faktörler de kısırlığa neden olabiliyor. Araştırmalara göre erkeklerdeki sperm sayısı, her yıl ortalamaazalıyor. Bu dasperm sayısının yarı yarıya azalmış olacağı anlamına geliyor. Buna sebep olarak özellikle östrojen içerikli hormonlar kullanılarak yetiştirilen gıdalar, çok daha yaygın maruz kalınan radyasyon, modern hayatın getirdiği stres ve yorgunluk görülüyor. Erkeklerin yaşam tarzları da"Testisler için ideal ısı, vücut ısısından ortalama 1 derece daha soğuktur" diyen Dr. Keskin yüksek ısıya maruz kalan testislerin sperm kalitesini bozuyor. Yaniberaberinde getiriyor.Sperm sayısı ve kalitesi genel olarak bir erkeğin sağlık seviyesinin toplam bir yansıması olarak kabul ediliyor. Baba olmak isteyen erkeklerin sağlıklı gıdalar tüketmesi, kilolarına dikkat etmesi, düzenli egzersiz yapması gerekiyor. Dr. Keskin, çiftlerin şehir yaşamını bir kenara bırakmasını ve erken yaşta çocuk sahibi olmasını öneriyor.BİTTER ÇİKOLATA: Mutluluk veren çikolata, sperm kalitesini artırır.ISPANAK: Sperm sayısını ve doğurganlığı artırır.MUZ: İçerdiği vitaminler ile doğurganlığı destekler.HAVUÇ: Gözleri güçlendiren havuç, sperm sayısını artırır.KIRMIZI MEYVE VE SEBZELER: Domates, greyfurt, karpuz, kırmızı biber, papaya gibi yiyeceklerin erkek üremesinde olumlu etkisi vardır. Sperm sayısını yüzde 70 artırır.MANTAR: D vitamininden zengin mantar, erkeklerde cinsel hastalıkları önler.SOMON: Sperm sayısını artırır.Üremeyi destekler. KIRMIZI ET : Sperm sayısını ve hareketliliğini artırır.