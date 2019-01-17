Karikatürist Oğuz Aral'ın ünlü karakteri Avanak Avni, bir dönem herkesin yüzünü gülümsetti. İstanbul Kadıköy'de sergilenen heykelin, çalındığı tespit edildi. Heykeli çalan 30 yaşındaki Gökmen Turunç, Aralık ayında enselendi. Avanak Avni'yi apartman dairesinin girişinde saklayan Turunç hakkında 10 yıl hapis istendi. İddianamesi hazırlanan şüphelinin sorgusundaki detaylar ise şaşkına çevirdi: "Heykel bana gülümseyince koşarak yanına gittim. Sarıldım. İçimden bir ses bana 'Evine götür' dedi. Ben de dayanamadım aldım..."
- Yaşam
- 17.01.2019
- Gazete
Heykeltıraş!
Avanak Avni heykelini çalan Gökmen Turunç, tutuklandı. 10 yıl hapsi istenen şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Çok sevimliydi, evime götürdüm
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