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Heykeltıraş!

heykelini çalan , tutuklandı. 10 yıl hapsi istenen şüphelinin ifadesi şaşkınlık yarattı: Çok sevimliydi, evime götürdüm

Heykeltıraş!
Karikatürist 'ın ünlü karakteri , bir dönem herkesin yüzünü gülümsetti. 'de sergilenen heykelin, çalındığı tespit edildi. Heykeli çalan 30 yaşındaki , Aralık ayında enselendi. Avanak Avni'yi apartman dairesinin girişinde saklayan Turunç hakkında 10 yıl hapis istendi. İddianamesi hazırlanan şüphelinin sorgusundaki detaylar ise şaşkına çevirdi: "Heykel bana gülümseyince koşarak yanına gittim. Sarıldım. İçimden bir ses bana 'Evine götür' dedi. Ben de dayanamadım aldım..."

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