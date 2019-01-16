Turşu ye mutlu ol

Hayatın devamı için gerekli olan yemeklerin mutlulukla da yakından ilgisi bulunuyor. Araştırmalar, bazı besinlerin mutluluk hormonlarını harekete geçirdiğini gösteriyor. Doç. İsmet Tamer, mutluluk veren o besinleri sıralıyor...
BİTTER ÇİKOLATA: Endorfin üretimini sağlayan bitter çikolata, mutluluk veriyor.
TURŞU VE KEFİR: Sindirim sisteminin sağlıklı olması mutluluğu yakından ilgilendiriyor. Sağlıksız bağırsaklar depresyona bile neden olabiliyor. Hollanda'daki araştırmada, dört hafta boyunca ev yapımı yoğurt, kefir, turşu tüketenlerin daha mutlu olduğu görülüyor.
CEVİZ, YUMURTA: Bu ikilide bulunan vitamin ve mineraller, mutluluk veriyor.
DONDURMASIZ OLMAZ: Japonya, İsveç ve ABD'de yapılan araştırmaya göre günde 1 fincan kahvenin yanında yenilen çikolata ya da bir top dondurma yemek mutluluk ve enerji veriyor.
BİTTER ÇİKOLATA: Endorfin üretimini sağlayan bitter çikolata, mutluluk veriyor.
TURŞU VE KEFİR: Sindirim sisteminin sağlıklı olması mutluluğu yakından ilgilendiriyor. Sağlıksız bağırsaklar depresyona bile neden olabiliyor. Hollanda'daki araştırmada, dört hafta boyunca ev yapımı yoğurt, kefir, turşu tüketenlerin daha mutlu olduğu görülüyor.
CEVİZ, YUMURTA: Bu ikilide bulunan vitamin ve mineraller, mutluluk veriyor.
DONDURMASIZ OLMAZ: Japonya, İsveç ve ABD'de yapılan araştırmaya göre günde 1 fincan kahvenin yanında yenilen çikolata ya da bir top dondurma yemek mutluluk ve enerji veriyor.
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