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Turşu ye mutlu ol

Turşu ye mutlu ol
Hayatın devamı için gerekli olan yemeklerin mutlulukla da yakından ilgisi bulunuyor. Araştırmalar, bazı besinlerin mutluluk hormonlarını harekete geçirdiğini gösteriyor. Doç. İsmet Tamer, mutluluk veren o besinleri sıralıyor...
: Endorfin üretimini sağlayan bitter çikolata, mutluluk veriyor.
TURŞU VE KEFİR: Sindirim sisteminin sağlıklı olması mutluluğu yakından ilgilendiriyor. Sağlıksız bağırsaklar depresyona bile neden olabiliyor. 'daki araştırmada, dört hafta boyunca ev yapımı yoğurt, kefir, turşu tüketenlerin daha mutlu olduğu görülüyor.
CEVİZ, YUMURTA: Bu ikilide bulunan vitamin ve mineraller, mutluluk veriyor.
DONDURMASIZ OLMAZ: , ve ABD'de yapılan araştırmaya göre günde 1 fincan kahvenin yanında yenilen çikolata ya da bir top dondurma yemek mutluluk ve enerji veriyor.

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