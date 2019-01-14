Aferin Münevver

Edirne'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Münevver Gizem Erdi, kanser hastası çocuklardan etkilendi. Senelerdir kestirmediği saçlarını, lösemili çocukların tedavisi için bağışlamaya karar verdi. Saçlarının peruk yapılıp satıldığını, gelirinin ise UNİCEF'e bağışlandığını söyledi. Daha önce 4 kez saçını kestirip bağışlayan genç kız, "Maddi durumum yeterli olmadığı için saçımı bağışladım. Bugüne kadar toplam 100 bin lira değerinde saçımı lösemili çocukların tedavileri için bağışladım. Saçlarım uzasın yine bağışlayacağım" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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