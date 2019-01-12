Kolesterole 2 kaşık zeytinyağı

Yanlış beslenme alışkanlıklarının neden olduğu hastalıkların başında, kolesterol geliyor. Vücutta hormon yağımı ve hücre oluşumu için gerekli olan kolesterol, insan sağlığında büyük önem taşıyor. Onu, hareketsizlik ve yanlış beslenme alışkanlıkları kötü hale getiriyor. Uzmanlar, ihmal edildiğinde hayatı tehdit eden kolesterol rahatsızlığıyla ilgili şu bilgileri veriyor...
FAYDALI AMA...
Kolesterol, kanda özel taşıyıcı proteinler tarafından taşınıyor. Bu proteinlere göre kolesterolün LDLkolesterol ve HDL kolesterol deniyor. Kolesterolü vücudun kendisinin yapması ve dışarıdan besinlerle alınması, kolesterol yükselmesine neden oluyor.
SÜPER BESİNLER
BADEM: Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur ve güçlendirir. Günde bir avuç yenmesi gerekir.
PORTAKAL SUYU: Kolesterolü iyileştirici bileşenler içerir. İlaç kullanıyorsanız mutlaka doktora danışarak tüketin.
ZEYTİNYAĞI: Antioksidan içeriği yüksek zeytinyağı, kalp dostudur. Kötü kolesterolü düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler. Günde 2 yemek kaşığı kadar tüketmek gerekir.
KUŞKONMAZ: Buharda pişirildiğinde daha faydalıdır. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri korur ve güçlendirir.
BARBUNYA: Lifli yapısı ile kolesterolün düşmesine yardımcı olur.
YABAN MERSİNİ: Damarların tıkanmasına neden olan kötü kolesterol seviyesini azaltır. Karaciğer fonksiyonlarını destekler.
DOMATES: Likopen içeriği ile kötü kolesterolü yüzde 10 düşürür.
AVOKADO: Kalp dostu bu meyve, kolesterolü düşürür.
ÇİKOLATA: Zeytinyağı gibi kalp dostu olan çikolata, kolesterolü düşürür. Özellikle bitter çikolata yenmesi gerekir.
Kolesterolce zengin besinlerle yapılan diyetler, kolesterolün yükselmesine neden oluyor. Ancak kolesterolü asıl yükselten, genetik faktörler oluyor. Bu hastalık, ailesinde kolesterol rahatsızlığı olanlarda daha çok görülüyor.
D vitamini, safra asitlerini yapımı ve hücre zarı yapımında kullanılan kolesterol aslında vücut için hayati önem taşıyor. Ancak sağlıklı düzeyde kalması için ilk olarak beslenmemize dikkat etmek gerekiyor.
BU UYARILARI DİKKATE ALIN
Sağlıklı beslenin.
İdeal kilonuzu koruyun.
Spor yapın.
Sigara, alkol, zararlı yağ asitleri içeren besinlerden uzak durun.
Stresi hayatınızdan çıkarın.
FAYDALI AMA...
Kolesterol, kanda özel taşıyıcı proteinler tarafından taşınıyor. Bu proteinlere göre kolesterolün LDLkolesterol ve HDL kolesterol deniyor. Kolesterolü vücudun kendisinin yapması ve dışarıdan besinlerle alınması, kolesterol yükselmesine neden oluyor.
SÜPER BESİNLER
BADEM: Kötü kolesterolü düşürür. Kalbi korur ve güçlendirir. Günde bir avuç yenmesi gerekir.
PORTAKAL SUYU: Kolesterolü iyileştirici bileşenler içerir. İlaç kullanıyorsanız mutlaka doktora danışarak tüketin.
ZEYTİNYAĞI: Antioksidan içeriği yüksek zeytinyağı, kalp dostudur. Kötü kolesterolü düşürür. Kanın pıhtılaşmasını önler. Günde 2 yemek kaşığı kadar tüketmek gerekir.
KUŞKONMAZ: Buharda pişirildiğinde daha faydalıdır. Kolesterolü düşürür. Karaciğeri korur ve güçlendirir.
BARBUNYA: Lifli yapısı ile kolesterolün düşmesine yardımcı olur.
YABAN MERSİNİ: Damarların tıkanmasına neden olan kötü kolesterol seviyesini azaltır. Karaciğer fonksiyonlarını destekler.
DOMATES: Likopen içeriği ile kötü kolesterolü yüzde 10 düşürür.
AVOKADO: Kalp dostu bu meyve, kolesterolü düşürür.
ÇİKOLATA: Zeytinyağı gibi kalp dostu olan çikolata, kolesterolü düşürür. Özellikle bitter çikolata yenmesi gerekir.
Kolesterolce zengin besinlerle yapılan diyetler, kolesterolün yükselmesine neden oluyor. Ancak kolesterolü asıl yükselten, genetik faktörler oluyor. Bu hastalık, ailesinde kolesterol rahatsızlığı olanlarda daha çok görülüyor.
D vitamini, safra asitlerini yapımı ve hücre zarı yapımında kullanılan kolesterol aslında vücut için hayati önem taşıyor. Ancak sağlıklı düzeyde kalması için ilk olarak beslenmemize dikkat etmek gerekiyor.
BU UYARILARI DİKKATE ALIN
Sağlıklı beslenin.
İdeal kilonuzu koruyun.
Spor yapın.
Sigara, alkol, zararlı yağ asitleri içeren besinlerden uzak durun.
Stresi hayatınızdan çıkarın.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.