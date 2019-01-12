Aşkın ilacı nar

KIŞIN en sevilen meyveleri arasında bulunan nar, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendiren bu mucizevi meyve, cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Erkeklerde testosteron hormonunu artıran narın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp ve damar hastalıklarını önleyici etki gösterir. Antioksidan etkisiyle grip, soğuk algınlığı ve bronşitten korur. Mideyi güçlendirir. Cildi koruyup, gençleştirir. Prostat kanserini önler. İshali keser. Enfeksiyon, iltihap ve yaraları iyileştirir. Dişleri korur.
Kalp ve damar hastalıklarını önleyici etki gösterir. Antioksidan etkisiyle grip, soğuk algınlığı ve bronşitten korur. Mideyi güçlendirir. Cildi koruyup, gençleştirir. Prostat kanserini önler. İshali keser. Enfeksiyon, iltihap ve yaraları iyileştirir. Dişleri korur.
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