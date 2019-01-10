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  • 11.01.2019 04:37

'de motosiklet temizlik aracına çarptı: 1 ölü

İzmit ilçesinde yol temizleme aracına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasında bulunan nişanlısı yara almadan kurtuldu.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol temizleme aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi D-100 kuzey yan yolda Ankara istikametinde seyreden Uğur Türkyılmaz'ın (31) kullandığı 41 AH 138 plakalı motosiklet, Adalet Köprüsü'ne 200 metre kala, Ahmet B. idaresindeki 34 ST 5945 plakalı yol temizlik aracına arkadan çarptı.

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