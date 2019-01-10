Ruslar'ın kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti. 18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor, izninizle" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor. Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabirimiz, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi. Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan kadın durumu öğrenince Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikayetçi oldu. Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikayeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
KAPIYI KİLİTLEDİ
Videosu çekilen kadın, "Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçeride de başka biri bulunmuyordu. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
KAPIYI KİLİTLEDİ
Videosu çekilen kadın, "Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçeride de başka biri bulunmuyordu. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
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