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Mutluluk ta

Mutluluk fındıkta
En sevilen kuruyemişlerin başında gelen fındık, bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideriyor. Aşk hayatına da katkı sağlıyor. Dövülmüş olarak tüketilen , çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde cinsel isteksizliği ve istikrarsızlığı bitiriyor. Öte yandan öksürüğü kesiyor, tansiyonu dengeliyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kemikleri güçlendirir.
Romatizma ağrılarını dindirir.
Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırır.
Kan şekerini dengeler.
Diyabet hastalığını önler.
Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir.
Hazımsızlığı önler.
riskini azaltır.
Kalbi korur ve güçlendirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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