Amerikalı Forbes dergisi, dünyanın en önemli tatil bölgelerini seçti. En popüler seyahat rotalarını belirledi. Bodrum, Fransız Rivierası olarak bilinen turistik kentleri yerinden etti. Güney Fransa'da Nice, Cannes, St. Tropez üçgeni Amerikalı tur şirketlerinin listesinden silindi. Uzmanlar Fransa'nın güneyini değil, Bodrum'u önerdi. Seyahat tutkunları, "Hem ucuz hem de güzel tatil yapmak istiyorsanız Güney Fransa'yı boş verin, Bodrum'a gidin" dedi.
- Yaşam
- 09.01.2019
- Gazete
Forbes'tan Bodrum'a övgü
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