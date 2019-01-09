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Forbes'tan 'a övgü

St. 'Tırt'ropez Bodrum enfes
Amerikalı Forbes dergisi, dünyanın en önemli tatil bölgelerini seçti. En popüler seyahat rotalarını belirledi. , Fransız Rivierası olarak bilinen turistik kentleri yerinden etti. Güney 'da Nice, Cannes, St. Tropez üçgeni Amerikalı tur şirketlerinin listesinden silindi. Uzmanlar Fransa'nın güneyini değil, Bodrum'u önerdi. Seyahat tutkunları, "Hem ucuz hem de güzel tatil yapmak istiyorsanız Güney Fransa'yı boş verin, Bodrum'a gidin" dedi.

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