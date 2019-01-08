Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt ve Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yarım metreye kadar düştüğü kara yollarında araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kara yolları ekiplerinin kar küreme çalışması yürüttüğü yollarda ilerlemekte güçlük çeken tır ve kamyon sürücüleri ise dinlenme tesislerinde olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekledi.

Erzurum'un, Şenkaya, Hınıs, Tekman, Karayazı ve Çat ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

Hınıs ilçesindeki Akören, Çatalören ve Dadaş geçitleri yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

TİPİDE MAHSUR KALAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Pir Ali Baba Türbesi'ni ziyaret eden iki kişi, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Erzurum Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, arazi araçlarıyla bölgeye giderek, otomobiliyle yolda mahsur kalan kişileri yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kurtardı.

AKUT ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarma operasyonunu güçlükle gerçekleştirdi.