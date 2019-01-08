İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.01.2019 Kadıköy - Yenikapı - Bursa 07.50 - 09.50 ve Bandırma - Yenikapı - Bostancı 07.45 olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.01.2019 Kadıköy - Yenikapı - Bursa 07.50 - 09.50 ve Bandırma - Yenikapı - Bostancı 07.45 olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
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