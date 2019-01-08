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  • 09.01.2019 04:41

ve 'da bazı seferler iptal edildi

() ve Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen o seferler...

Yola çıkacaklar dikkat! O seferler iptal
() ve Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



İPTAL EDİLEN SEFERLER
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 09.01.2019 - Yenikapı - Bursa 07.50 - 09.50 ve Bandırma - Yenikapı - Bostancı 07.45 olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.
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