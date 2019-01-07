İstanbul’da kar alarmı

Megakentte beklenen kar yağışı, dün gece başladı. Meteroloji, kar yağışının bugün devam edeceğini ve Salı akşam saatlerinde sona ereceğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY, bugün Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferlerini iptal etti.

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