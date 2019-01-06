Miranda’nın sırrı

Avustralyalı Victoria's Secret mankeni Miranda Kerr, güzelliği ile herkesi büyüledi. 35 yaşındaki 2 çocuk annesi genç model, genç ve zayıf kalma sırrının spiruline isimli yosuna bağlı olduğunu söyledi. Yağ yakıcı etki gösteren spiruline yosununun kilo vermeyi kolaylaştırdığını söyledi. Öten yandan içerdiği vitaminler ile bu besinin tansiyonu dengelediği, bağırsakları koruduğu ve saçları güçlendirdiği belirtildi.