Kırkkilit otu romatizmanın umudu

Şifacı Maria Treben, bitkilerden gelen şifayı açıkladı. Hazırladığı bitkisel reçeteleri ile kanseden romatizmaya pek çok hastalığı iyileştirmeyi başardı. Bitkilerin doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiğini belirten Treben'in reçetelerine yalnızca TAKVİM ulaştı... İşte her derde deva otlar ve kullanım alanları:



KILIÇ OTU SIRT AĞRISINI KESER

Sinir yaralanmaları, her çeşit sinir hastalıkları, ağır kaldırma ve çarpmadan dolayı meydana gelen şikayetlerde kullanılır. Depresyonu önler. Konuşma bozuklukları ve uyku hastalıklarını iyileştirir. Kadınların yaşadığı adet düzensizliklerini bitirir. Sırt ve romatizma ağrılarını hafifletir.

ÇAY: Bir su bardağı suya, bir tatlı kaşığı kılıç otu eklenir. Kısa süre demlenir.

YARIM BANYO: Bir kova dolusu kılıç otunu, soğuk suya doldurup geceden bırakın. Sabah kaynama derecesine kadar ısıtın. Banyo suyuna ilave edin. 20 dakika üst bedeniniz suyun üstünde kalacak şekilde bekleyin.

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