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? ! Uzmanlar uyardı.

, bitkilerle romatizmayı da tedavi etti. otuyla yapılan pansumanın ağrıları dindirdiğini söyledi.



Çek yazar ve şifacı Maria Treben, bitkilerden gelen şifayı anlattı. Kanserden MS'e, romatizmadan kelliğe kadar pek çok hastalığın tedavisinin bitkilerden geldiğini açıkladı. Kitapları dünya genelinde 8 milyondan fazla satan Treben'in bitkisel reçetelerini TAKVİM okuyucuları için ulaştı...
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