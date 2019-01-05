Çek yazar ve şifacı Maria Treben, bitkilerden gelen şifayı anlattı. Kanserden MS'e, romatizmadan kelliğe kadar pek çok hastalığın tedavisinin bitkilerden geldiğini açıkladı. Kitapları dünya genelinde 8 milyondan fazla satan Treben'in bitkisel reçetelerini TAKVİM okuyucuları için ulaştı...
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