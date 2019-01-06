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Fındık iyileşiyor
Hayvanlara şiddet, sınır tanımadı. Bunun son örneği, 'nde yaşandı. Sokakta bulunan ve kanaması olan isimli köpeğin şiddete uğradığı anlaşıldı. Hemen tedavi altına alındı. Başta hayvan severler olmak üzere Kırklareli Valisi de Fındık'ın tedavisi için kolları sıvadı. Yardımların ardından geçtiğimiz gün ameliyat edilen ve rahmi alınan Fındık, sahiplenilerek bakıma alındı. Fındık'ın mutlu hali, yürekleri ısıttı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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