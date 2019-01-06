Fındık iyileşiyor

Hayvanlara şiddet, sınır tanımadı. Bunun son örneği, Kırklareli'nde yaşandı. Sokakta bulunan ve kanaması olan Fındık isimli köpeğin şiddete uğradığı anlaşıldı. Hemen tedavi altına alındı. Başta hayvan severler olmak üzere Kırklareli Valisi de Fındık'ın tedavisi için kolları sıvadı. Yardımların ardından geçtiğimiz gün ameliyat edilen ve rahmi alınan Fındık, sahiplenilerek bakıma alındı. Fındık'ın mutlu hali, yürekleri ısıttı.
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