Erzurum'daki Dadaşkent Atlıspor Kulübü'nün doğa ve snowboard tutkunları için düzenlediği 'atlı safari' ve 'atlı snowboard' etkinliği ile büyük ilgi gördü. Dadaşkent Atlıspor Kulübü Başkanı Aziz Süleyman Az, "Yeni bir kulüp kurduk. Atlı safari ve atlı snowboard günleri düzenlemeye başladık. Şimdiden büyük bir talep var. Heyecanlı dakikalar geçirmek isteyen herkesi kulübe bekliyoruz" diye konuştu. Atlı snowboard'u deneyen vatandaşlar ise "Karlarla kaplı ovada dört nala koşan atın arkasında snowboard yapma şansı dünyanın başka yerinde yok. Bütün adrenalin severleri bekliyoruz" dedi.
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