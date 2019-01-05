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Trafikte terör!

Trafikte terör!
'da Umut Öğüt (43) ile eşi Berna Öğüt (31) otomobiliyle yola çıktı. , kırmızı ışıkta durdu. Korna çalan F.C.'ye tepki gösterdi. Öfkeli sürücü, ile sivil gazi, 5 aylık hamile Berna Öğüt'e saldırdı. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan trafik magandası ise serbest bırakıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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