ünlü doğal eczacı Maria Treben, bitkilerle tedavi yöntemlerini açıkladı. Civanperçemi'nden çıban otuna kadar her yerde bulabileceğiniz şifalı bitkilerin hangi hastalıklara iyi geldiğini anlattı. Ama bir de şu hatırlatmayı yaptı: Sakına tarifin dışına çıkmayın... Hastalığınızla ilgili önce uzman doktorla görüşün... Gerekirse bu otları hekim kontrolünde kullanın...