Dünyaca ünlü doğal eczacı Maria Treben, bitkilerle tedavi yöntemlerini açıkladı. Civanperçemi'nden çıban otuna kadar her yerde bulabileceğiniz şifalı bitkilerin hangi hastalıklara iyi geldiğini anlattı. Ama bir de şu hatırlatmayı yaptı: Sakına tarifin dışına çıkmayın... Hastalığınızla ilgili önce uzman doktorla görüşün... Gerekirse bu otları hekim kontrolünde kullanın...
- Yaşam
- 04.01.2019
- Gazete
Fıtık hastaları dikkat! Kuşkuş otunun faydaları neler?
Binlerce kişinin derdine derman olan Maria Treben, fıtık hastalarını bile doğal yolla tedavi etti... Bu rahatsızlığa kuşkuş otunun iyi geldiğini bildirdi.
Dünyaca ünlü doğal eczacı Maria Treben, bitkilerle tedavi yöntemlerini açıkladı. Civanperçemi'nden çıban otuna kadar her yerde bulabileceğiniz şifalı bitkilerin hangi hastalıklara iyi geldiğini anlattı. Ama bir de şu hatırlatmayı yaptı: Sakına tarifin dışına çıkmayın... Hastalığınızla ilgili önce uzman doktorla görüşün... Gerekirse bu otları hekim kontrolünde kullanın...
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