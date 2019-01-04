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Sahilde keyfi

Sahilde soba keyfi
Rize'de sahilde hizmet veren kafeteryaların işletmecileri, soğukta müşterilerine daha iyi hizmet vermek için yeni bir uygulama başlattı. Açık alandaki masaların arasına kuran işletmeciler, böylelikle müşterilerinin ısınma sorununu çözdü. Ortaya çıkan görüntü ise herkesi şaşırttı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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