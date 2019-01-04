Sahilde soba keyfi

Rize'de sahilde hizmet veren kafeteryaların işletmecileri, soğukta müşterilerine daha iyi hizmet vermek için yeni bir uygulama başlattı. Açık alandaki masaların arasına soba kuran işletmeciler, böylelikle müşterilerinin ısınma sorununu çözdü. Ortaya çıkan görüntü ise herkesi şaşırttı.
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