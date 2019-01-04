atv'de Esra Erol'da programına başvuran Meltem İlkar, bir yıl önce babası Alper İlkar tarafından kaçırılan 4 yaşındaki Ece'ye kavuşmak istediğini anlattı. Esra Erol'un ekibi ve program avukatı, Ankara'da bulunan küçük Ece'yi annesine teslim etmek için yola çıktı. Kızın saklandığı eve giden ekipler, 4.5G bağlantısıyla yaşananları izleyicilere aktardı. Ece'nin babası ve ailesi kapıyı açmamak için direndi. Çilingirin gelmesiyle açılan kapının ardından küçük Ece babası tarafından dolabın içinde saklanmış halde bulundu. Küçük Ece, dakikalar boyunca annesiyle hasret giderdi.
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