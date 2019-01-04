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55 kere vahşet

’da Azeri , erkek arkadaşı ile tartıştı. 55 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın kurtarılamadı...

55 kere vahşet
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'dan geldi. Bir barda eğlenen uyruklu Ganıra Cabbarova (24) ve erkek arkadaşı Halil A. (24), dün evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı. Tartışan çift, araçtan indi. Öfkeli adam, Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Taksi şoförü Ali T., jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi şoförünün yakaladığı katil zanlısı gözaltına alındı.
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