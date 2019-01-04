55 kere vahşet

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez Burdur'dan geldi. Bir barda eğlenen Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24) ve erkek arkadaşı Halil A. (24), dün evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı. Tartışan çift, araçtan indi. Öfkeli adam, Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Taksi şoförü Ali T., jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi şoförünün yakaladığı katil zanlısı gözaltına alındı.
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