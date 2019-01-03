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Vatandaşın le sınavı

Paralı uygulaması vatandaşın gündemine oturdu. Uygulamayı destekleyenler ve karşı çıkanların yanı sıra daki mizahi yaklaşımlar dikkat çekti.

Vatandaşın poşetle sınavı
Yeni yılla birlikte paralı ler hayatımıza girdi. 25 kuruşluk poşet ücreti tüketicilerden alınmaya başlanırken; bunun 10 kuruşu işletmelere, 15 kuruşu ise geri dönüşümde kullanılmak üzere devlete verilecek.



Vatandaşlar poşet düzenlemesine alışmaya çalışırken; uygulama sokağın ve nın gündemine oturdu. Poşetlerin ücretli satılmasına karşı çıkanlar olmakla beraber, uygulamanın çevre kirliliğini önleyeceğini söyleyenler de oldu.



Sosyal medyada en çok beğeni alan paylaşımlar ise uygulamaya mizahi yaklaşanlar. Öte yandan poşete para vermek istemeyen vatandaşlar alışverişe giderken; kendi poşetini, filesini veya bez torbasını yanında götürmeye başladı.

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