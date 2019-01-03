Vatandaşın poşetle sınavı

Yeni yılla birlikte paralı poşetler hayatımıza girdi. 25 kuruşluk poşet ücreti tüketicilerden alınmaya başlanırken; bunun 10 kuruşu işletmelere, 15 kuruşu ise geri dönüşümde kullanılmak üzere devlete verilecek.
Vatandaşlar poşet düzenlemesine alışmaya çalışırken; uygulama sokağın ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Poşetlerin ücretli satılmasına karşı çıkanlar olmakla beraber, uygulamanın çevre kirliliğini önleyeceğini söyleyenler de oldu.
Sosyal medyada en çok beğeni alan paylaşımlar ise uygulamaya mizahi yaklaşanlar. Öte yandan poşete para vermek istemeyen vatandaşlar alışverişe giderken; kendi poşetini, filesini veya bez torbasını yanında götürmeye başladı.
Vatandaşlar poşet düzenlemesine alışmaya çalışırken; uygulama sokağın ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Poşetlerin ücretli satılmasına karşı çıkanlar olmakla beraber, uygulamanın çevre kirliliğini önleyeceğini söyleyenler de oldu.
Sosyal medyada en çok beğeni alan paylaşımlar ise uygulamaya mizahi yaklaşanlar. Öte yandan poşete para vermek istemeyen vatandaşlar alışverişe giderken; kendi poşetini, filesini veya bez torbasını yanında götürmeye başladı.
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