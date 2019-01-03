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Sevgilisine kızdı evi yaktı

Sevgilisiyle tartışan genç kız, sinir krizi geçirdi. Birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi.

Aşk ateşi



Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki D.T. ile sevgilisi F.Ö arasında dün tartışma çıktı. Çılgına dönen genç kadın, perdeyi çakmak ile yaktı. Alevler bir anda büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerini aradı. söndürülürken, D.T. gözaltına alınarak karakola götürüldü. F.Ö. ise kız arkadaşından şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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