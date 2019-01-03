Sevgilisine kızdı evi yaktı

Kahramanmaraş'ta 18 yaşındaki D.T. ile sevgilisi F.Ö arasında dün tartışma çıktı. Çılgına dönen genç kadın, perdeyi çakmak ile yaktı. Alevler bir anda büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerini aradı. Yangın söndürülürken, D.T. gözaltına alınarak karakola götürüldü. F.Ö. ise kız arkadaşından şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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