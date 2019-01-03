Vitamin deposuaşk hayatına da ayrı bir lezzet katıyor. İçerdiği potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum minerallerini ileBağışıklığı güçlendiriyor.Sperm kalitesini destekliyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralıyor:Kan dolaşımını düzenleyip hızlandırır.Karaciğer ve mideyi korur.Cinselartırır.