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cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden aşk dağıtıyor! Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Aşk için kestane
Vitamin deposu kestane, aşk hayatına da ayrı bir lezzet katıyor. İçerdiği potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum minerallerini ile vücuda kuvvet ve enerji veriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini destekliyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralıyor:

Kandaki kolesterol oranını düşürür.
Kan dolaşımını düzenleyip hızlandırır.
Varis ve basur şikayetlerini azaltır.
Karaciğer ve mideyi korur.
İshali keser.
Cinsel isteği ve gücü artırır.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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