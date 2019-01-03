Kayıp milyoner

Türkiye yeni yıla büyük umutlarla girdi. Ancak herkesin gözü, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişindeydi. 70 milyon liralık büyük ikramiye ise "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Herkes, "Milyoner kim?" sorusuna kilitlendi. Talihlinin biletini İstanbul Üsküdar'daki seyyar bayiden satın aldığı belirlendi. Gözler, büyük ikramiye isabet eden bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı'ya çevrildi. Özçalımlı, talihliyi hatırlamadığını söyledi. Daha önce de büyük ikramiye verdiğini söyleyen seyyar bayi Özçalımlı, "Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Çıkan arkadaş, parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için" dedi.
70 MİLYONLA neler alınır
70 milyon liralık büyük ikramiye, bankaya yatırıldığında, gecelik 24 bin lira, aylık ise 920 bin lira faiz getiriyor. Bu parayla alınabilecekler dudak uçuklatıyor:
140 daire
36 bin bilezik
51 bin 813 adet Cumhuriyet altını
103 bin 627 adet yarım altın
207 bin 100 adet çeyrek altın
18 Ferrari otomobil
1 özel jet
7 lüks yat
10 bin üst model akıllı telefon
70 MİLYONLA neler alınır
70 milyon liralık büyük ikramiye, bankaya yatırıldığında, gecelik 24 bin lira, aylık ise 920 bin lira faiz getiriyor. Bu parayla alınabilecekler dudak uçuklatıyor:
140 daire
36 bin bilezik
51 bin 813 adet Cumhuriyet altını
103 bin 627 adet yarım altın
207 bin 100 adet çeyrek altın
18 Ferrari otomobil
1 özel jet
7 lüks yat
10 bin üst model akıllı telefon
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.