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  • 02.01.2019 18:30

'da inanılmaz olay! 6 yaşındaki oğlunu hastanelik etti...

'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğluna uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.




İhbar üzerine Hatay'ın İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese giden 112 Acil Servis ekipleri başına sert bir cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçük çocuk hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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