Teröre kış kış

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Teröristlerden temizlenen bölgeler huzura erdi. Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde bulunan Karadağ'dan Uludağ'ı aratmayan görüntüler geldi. Halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ'ı" olarak nitelendirilen 1919 rakımlı Karadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye yükseldi.
'ÇOK MUTLUYUZ'
Vatandaşlar kayak merkezine akın etti. Pistlere giden bazı vatandaşların yöresel kıyafetleriyle kayak yapmaları dikkat çekti. Bölge halkı, "Artık çok mutluyuz" dedi...
Siverek kayağı sevdi. Kimi yöresel kıyafetlerini kimi de kayak takımlarını giyinip Karadağ'a gitti.
'ÇOK MUTLUYUZ'
Vatandaşlar kayak merkezine akın etti. Pistlere giden bazı vatandaşların yöresel kıyafetleriyle kayak yapmaları dikkat çekti. Bölge halkı, "Artık çok mutluyuz" dedi...
Siverek kayağı sevdi. Kimi yöresel kıyafetlerini kimi de kayak takımlarını giyinip Karadağ'a gitti.
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