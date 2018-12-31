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  • Son Güncelleme: 31.12.2018 18:57

ipucu sorusu: 'ın SpaceX şirketinin roketlerinin adı nedir? 31 Aralık 2018

ipucu sorusu yayınlandı. En büyük ödülünü bugün verecek olan Hadi'nin yaptığı açıklamada ödül 201 bin 900 TL olacak. Ödül bununla bitmeyecek kazanan Turkcell'lilere 201.900 GB verilecek. Peki, 'ın SpaceX şirketinin roketlerinin adı nedir? İşte 31 Aralık 2018 sorusu ve yanıtı...

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin roketlerinin adı nedir?

Hadi ipucu sorusu BİP Hadi kanalında yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Yılın son gününe özel rekor ödüllü hadi, Turkcell katkılarıyla geliyor! Bu akşam 20.30'da tam 201.900 TL ve 201.900 GB ödüllü hadi için ipucun sadece BİP hadi kanalında. Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketinin, uzaya kargo taşımak için kullandığı yeniden kullanılabilir roketlerinin adını biliyor musun?" denildi. İşte 31 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (31 ARALIK 2018)

Soru: Elon Musk'ın SpaceX şirketinin roketlerinin adı nedir?

Cevap: FALCON HEAVY

FALCON HEAVY NEDİR?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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