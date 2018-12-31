Hadi ipucu sorusu BİP Hadi kanalında yayınlandı. Yapılan açıklamada, "Yılın son gününe özel rekor ödüllü hadi, Turkcell katkılarıyla geliyor! Bu akşam 20.30'da tam 201.900 TL ve 201.900 GB ödüllü hadi için ipucun sadece BİP hadi kanalında. Elon Musk'ın kurduğu SpaceX şirketinin, uzaya kargo taşımak için kullandığı yeniden kullanılabilir roketlerinin adını biliyor musun?" denildi. İşte 31 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (31 ARALIK 2018)

Soru: Elon Musk'ın SpaceX şirketinin roketlerinin adı nedir?

Cevap: FALCON HEAVY

FALCON HEAVY NEDİR?