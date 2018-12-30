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  • 30.12.2018 15:55

30 Aralık ipucu sorusu: ? sorusu

30 bin lira ödüllü 30 Aralık ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün saat 20.30'da yapılacak Hadi yarışması için ödül 30 bin lira. Hal böyle olunca sorusu yoğun ilgi görüyor. Hadi'nin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada ipucu sorusu olarak '?' sorusu soruldu. Peki, bir gün kaç dakikadır? Cevabı hayli kolay duruyor değil mi... İşte 30 Aralık Hadi ipucu sorusu.

Bir gün kaç dakikadır?

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi bugün 30 bin TL ödülü ile akşam 20.30'da. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Hadi Lifecell katkılarıyla bu akşam 20.30'da! Ödül Lifecell'den 30.000 TL. Hızlı hesaplama yeteneğine güvenen hadicileri bu ipucumuz için yorumlara bekliyoruz! ?Bazı hadiciler cevabı yazmaya başladı bile..." denildi. İşte 30 Aralık sorusu ve yanıtı...

Soru: Bir gün kaç dakikadır?

Cevap: 1440

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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