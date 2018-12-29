Gözlere ısırgan Parkinson’a yonca

Hastalıkların şifası doğadan geliyor. Kitapları dünya çapında satış rekorları kıran şifacı Maria Treben, bitkilerin hastalıklar üzerindeki mucizevi etkisine değiniyor. Yıllar boyu, binlerce kişinin hastalıklarını tedavi eden Treben'in reçetelerini, TAKVİM okuyucuları için açıklıyor. Bitkisel tedavi yöntemlerinin doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiğini belirten Treben, Parkinson'dan MS hastalığına kadar pek çok rahatsızlığın şifasını şöyle açıklıyor...

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