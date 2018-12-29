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Şifacı ’in, bitkisel reçeteleri TAKVİM’de: Gözlere ısırgan ’a yonca

, göz tansiyonunun böbrek hastalığına işaret ettiğini söyledi. Bu hastalıktan korunmak için ısırgan otunu önerdi. hastalığının da ilacının adaçayı olduğunu belirtti.

Gözlere ısırgan Parkinson’a yonca
Hastalıkların şifası doğadan geliyor. Kitapları dünya çapında satış rekorları kıran şifacı Maria Treben, bitkilerin hastalıklar üzerindeki mucizevi etkisine değiniyor. Yıllar boyu, binlerce kişinin hastalıklarını tedavi eden Treben'in reçetelerini, TAKVİM okuyucuları için açıklıyor. Bitkisel tedavi yöntemlerinin doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiğini belirten Treben, Parkinson'dan MS hastalığına kadar pek çok rahatsızlığın şifasını şöyle açıklıyor...
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