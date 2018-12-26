türleri arasında sık görülenözellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri tehdit ediyor.karaciğer kanserinden korunmada sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor.şu bilgileri veriyor...Karaciğerde kanser, kendiliğinden oluşabileceği gibi, diğer organlardan metastaz yapması sonucu da görülüyor. Primer karaciğer kanserleri karaciğer hücreleri veya safra yolu hücrelerinden kaynaklanıyor. Bunlara karaciğer hücreli kanserler ve safra yolu kaynaklı kanserler deniyor. Seonder kanserler vücudun diğer bölge kanserlerinin karaciğere yayılması ile oluşuyor. Sindirim sistemi (mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektum), pankreas, böbrek kanserleri en sık karaciğere metastaz yapıyor. Karaciğer kanseriBuna ileri evrelerde karında şişlik şikayetleri de ekleniyor. Genellikle yanlış beslenme sonucu ortaya çıkantoplumun büyük bir kısmında görülüyor. Tedavi edilmediğinde bu durum önceKaraciğer yağlanmasından kurtulmak için şekerli gıdalardan uzak durulması, düzenli olarakfazla kilolara veda edilmesi gerekiyor. Yine zayıflamak uğruna yapılan şok diyetler karaciğer, kalp ve böbreklere zarar verebiliyor. Hepatit B ve C gibi karaciğer hastalıkları da bu kanser türünde riskiartırıyor!