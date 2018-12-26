Kanser türleri arasında sık görülen karaciğer kanseri, özellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri tehdit ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, karaciğer kanserinden korunmada sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor. TAKVİM okuyucularına şu bilgileri veriyor...
CİLT RENGİNDE SARARMA
Karaciğerde kanser, kendiliğinden oluşabileceği gibi, diğer organlardan metastaz yapması sonucu da görülüyor. Primer karaciğer kanserleri karaciğer hücreleri veya safra yolu hücrelerinden kaynaklanıyor. Bunlara karaciğer hücreli kanserler ve safra yolu kaynaklı kanserler deniyor. Seonder kanserler vücudun diğer bölge kanserlerinin karaciğere yayılması ile oluşuyor. Sindirim sistemi (mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektum), pankreas, böbrek kanserleri en sık karaciğere metastaz yapıyor. Karaciğer kanseri ciltte ve yüzde sararmaya ile belirti veriyor. Buna ileri evrelerde karında şişlik şikayetleri de ekleniyor. Genellikle yanlış beslenme sonucu ortaya çıkan karaciğer yağlanması, toplumun büyük bir kısmında görülüyor. Tedavi edilmediğinde bu durum önce siroza sonra da kansere zemin hazırlıyor. Karaciğer yağlanmasından kurtulmak için şekerli gıdalardan uzak durulması, düzenli olarak egzersiz ve spor yapılması, fazla kilolara veda edilmesi gerekiyor. Yine zayıflamak uğruna yapılan şok diyetler karaciğer, kalp ve böbreklere zarar verebiliyor. Hepatit B ve C gibi karaciğer hastalıkları da bu kanser türünde riski yüzde 200 artırıyor!
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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