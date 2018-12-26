Çikolata kistine C deyin

Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis hastalığı, daha çok doğurgan dönemdeki kadınlarda görülüyor. Kısırlığa neden olan bu hastalık, pek çok çiftin yaşamını olumsuz etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, çikolata kisti ve beslenmeye ilişkili yapılan araştırmalara değiniyor. Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendiren portakal ve greyfurt gibi turunçgillerin, çikolata kisti oluşumunu engellediğini belirtiyor.
GÜNDE 1 PORSİYON...
"Günde 1 porsiyondan fazla turunçgil tüketenlerde endometriozis gelişme riski yüzde 22 daha az görülür. Sarı kırmızı meyvelerin ve turunçgillerin içerisinde bulunan beta kriptoksantin adlı madde, rahim dokusunun rahim dışı bölgelere yerleşmesini ve buralarda çoğalmasını engeller. Bu sebeple çikolata kistine karşı koruyucu olarak hastalarımıza günlük en az bir porsiyon portakal veya greyfurt tüketmelerini öneriyoruz" bilgisini veriyor.
GÜNDE 1 PORSİYON...
"Günde 1 porsiyondan fazla turunçgil tüketenlerde endometriozis gelişme riski yüzde 22 daha az görülür. Sarı kırmızı meyvelerin ve turunçgillerin içerisinde bulunan beta kriptoksantin adlı madde, rahim dokusunun rahim dışı bölgelere yerleşmesini ve buralarda çoğalmasını engeller. Bu sebeple çikolata kistine karşı koruyucu olarak hastalarımıza günlük en az bir porsiyon portakal veya greyfurt tüketmelerini öneriyoruz" bilgisini veriyor.
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