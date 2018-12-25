Orta Çağ'dan beri tıbbi amaçlarla kullanılan tarçın, kokusuyla mutlu ediyor. Tatlıları süsleyen bu baharatın sağlığa olan faydaları ise saymakla bitmiyor. Metabolizmayı hızlandıran tarçın, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Diyabet hastalarının yardımına koşuyor. Kadınların regl dönemlerinde yaşadığı tatlı krizlerini önlüyor. Baş ağrısını dindiren tarçın, kalbin sağlıklı atmasını sağlıyor. Ayrıca damar tıkanıklığı ve kanın pıhtılaşmasını önlüyor.
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