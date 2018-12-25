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sağlığına iyi geliyor

Kalp için tarçın
'dan beri tıbbi amaçlarla kullanılan , kokusuyla mutlu ediyor. Tatlıları süsleyen bu baharatın sağlığa olan faydaları ise saymakla bitmiyor. Metabolizmayı hızlandıran tarçın, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Diyabet hastalarının yardımına koşuyor. Kadınların regl dönemlerinde yaşadığı tatlı krizlerini önlüyor. Baş ağrısını dindiren tarçın, kalbin lı atmasını sağlıyor. Ayrıca damar tıkanıklığı ve kanın pıhtılaşmasını önlüyor.
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