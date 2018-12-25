Bugünkü
Takvim

'yi kendine hayran bıraktı

’de polis olarak görev yapan ve ‘’ olarak tanınan , suçlulara korku saldı. Güzelliği ise göz kamaştırdı. Ülkenin önde gelen gazeteleri, başarılı Türk’e övgüler yağdırdı.

Sherief!
Türkler, başarılarıyla dünyaya ün saldı. Dünyanın kalbini fetheden Türkler arasında 27 yaşındaki Şermin Kentmen de vardı. '' olarak tanınan Şermin, 2008'de 17 yaşındayken Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması'na katıldı. Yarışmada üçüncü olan genç kız, daha sonra soluğu 'de aldı. Ülkede, polis olarak göreve başladı.

İNGİLTERE TAKİPTE
Suçluların korkulu rüyası olan Türk polis, önemli başarılara imza attı. Başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şermin, "Polislerin kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Bol bol spor yapan genç kadın, sosyal medyayı salladı. Instagram'da paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı. İngiltere'nin konuştuğu Şermin, ülkenin önde gelen gazetelerinde manşetlerde yer aldı.



Güvenlik görevlisi 'in, bir dönem 'i koruyan ekipte yar aldığı öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriŞermin Kentmen İngiltere'yi kendine hayran bıraktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar