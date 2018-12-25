Türkler, başarılarıyla dünyaya ün saldı. Dünyanın kalbini fetheden Türkler arasında 27 yaşındaki Şermin Kentmen de vardı. 'Sherie' olarak tanınan Şermin, 2008'de 17 yaşındayken Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması'na katıldı. Yarışmada üçüncü olan genç kız, daha sonra soluğu İngiltere'de aldı. Ülkede, polis olarak göreve başladı.
İNGİLTERE TAKİPTE
Suçluların korkulu rüyası olan Türk polis, önemli başarılara imza attı. Başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şermin, "Polislerin kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Bol bol spor yapan genç kadın, sosyal medyayı salladı. Instagram'da paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı. İngiltere'nin konuştuğu Şermin, ülkenin önde gelen gazetelerinde manşetlerde yer aldı.
Güvenlik görevlisi Şermin Kentmen'in, bir dönem Kraliçe Elizabeth'i koruyan ekipte yar aldığı öğrenildi.
İNGİLTERE TAKİPTE
Suçluların korkulu rüyası olan Türk polis, önemli başarılara imza attı. Başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şermin, "Polislerin kraliçesi" olarak hafızalara kazındı. Bol bol spor yapan genç kadın, sosyal medyayı salladı. Instagram'da paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı. İngiltere'nin konuştuğu Şermin, ülkenin önde gelen gazetelerinde manşetlerde yer aldı.
Güvenlik görevlisi Şermin Kentmen'in, bir dönem Kraliçe Elizabeth'i koruyan ekipte yar aldığı öğrenildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.