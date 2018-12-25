Hadi ipucu sorusu belli oldu. Hadi yarışması 30 bin TL ödülü ile bugün 20.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Pop'' listesinin 4. şarkısını not etmeyi sakın unutma" denildi. Peki, Fizy Pop listesinin 4. şarkısı hangisi? İşte 25 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 ARALIK 2018 20.30)

Soru: Fizy Pop listesinin 4. şarkısı hangisi

Cevap: ERKAN GÜLERYÜZ - YANMIŞIM BEN

ERKAN GÜLERYÜZ - YANMIŞIM BEN SÖZLERİ

İstersen kapat kapıları

Açma bir daha hiç

İstersen al beni içeri

Tut ölene kadar

Ben çoktan hazırım

Bana layık gördüklerine

Gel dediğin an

Bir daha dönüp de bakmam geriye

Yanmışım ben

Sönmüşüm ben

İstersen al aklımı

Gecemi gündüzüme karıştır

İstersen beni de çıkar yoldan