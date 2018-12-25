Hadi ipucu sorusu belli oldu. Hadi yarışması 30 bin TL ödülü ile bugün 20.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Pop'' listesinin 4. şarkısını not etmeyi sakın unutma" denildi. Peki, Fizy Pop listesinin 4. şarkısı hangisi? İşte 25 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU (25 ARALIK 2018 20.30)
Soru: Fizy Pop listesinin 4. şarkısı hangisi
Cevap: ERKAN GÜLERYÜZ - YANMIŞIM BEN
ERKAN GÜLERYÜZ - YANMIŞIM BEN SÖZLERİ
İstersen kapat kapıları
Açma bir daha hiç
İstersen al beni içeri
Tut ölene kadar
Ben çoktan hazırım
Bana layık gördüklerine
Gel dediğin an
Bir daha dönüp de bakmam geriye
Yanmışım ben
Sönmüşüm ben
İstersen al aklımı
Gecemi gündüzüme karıştır
İstersen beni de çıkar yoldan
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