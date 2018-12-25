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  • 25.12.2018 17:26

ipucu 25 Aralık: Pop listesinin 4. şarkısı hangisi? Hadi 20.30 yarışması

Pop listesinin 4. şarkısı, ipucu sorusunda yer aldı. Bugün 20.30'da yapılacak yarışmada ödül 30 bin TL olacak. Yarışmanın resmi instragram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, listedeki 4. şarkının ismi soruldu. Peki, Fizy Pop listesinin 4. şarkısı hangisi? İşte 25 Aralık sorusu...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

ipucu sorusu belli oldu. Hadi yarışması 30 bin TL ödülü ile bugün 20.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşamın ipucu da 'den geliyor. İpucu için hemen fizy'e git, ''Pop'' listesinin 4. şarkısını not etmeyi sakın unutma" denildi. Peki, Fizy Pop listesinin 4. şarkısı hangisi? İşte 25 Aralık sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (25 ARALIK 2018 20.30)

Soru: Fizy Pop listesinin 4. şarkısı hangisi

Cevap: ERKAN GÜLERYÜZ - YANMIŞIM BEN

ERKAN GÜLERYÜZ - YANMIŞIM BEN SÖZLERİ

İstersen kapat kapıları
Açma bir daha hiç
İstersen al beni içeri
Tut ölene kadar

Ben çoktan hazırım
Bana layık gördüklerine
Gel dediğin an
Bir daha dönüp de bakmam geriye

Yanmışım ben
Sönmüşüm ben

İstersen al aklımı
Gecemi gündüzüme karıştır
İstersen beni de çıkar yoldan

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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