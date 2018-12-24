Ankara'da yaşayan Hilal Bakan, öğretmeninin yönlendirmesiyle 10 yaşındayken halter sporuna başladı. Çok çalıştı, çabaladı. Önce Milli Takım'a girdi, ardından 2010 yılında katıldığı Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmayı başardı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı sınavı da başarıyla tamamladı. Hayalini kurduğu üniformayı giymeye hak kazandı. Bakan, "Halkımızın jandarmaya olan güvenlerine katkı sağlamanın huzurunu yaşıyorum. Kadın olarak bu görevi yapamayacaklarını kesinlikle düşünmesinler" şeklinde açıklama yaptı.
Hilal Bakan, hem başarılı bir sporcu hem de asker...
Hilal Bakan, hem başarılı bir sporcu hem de asker...
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