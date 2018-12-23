Kafalarını kestiler

Fas'ın turistik kentlerinden Marakeş yakınlarında 17 Aralık'ta tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen (24) ile Norveçli Maren Ueland (28) adlı iki turist kadının boğazı kesildi. Vahşetin videosu ise internete yüklendi. Görüntülerden yola çıkan polis, üç kişiyi kelepçeledi. Katillerin terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu öğrenildi. Korkunç olay üzerine Avrupa'nın birçok şehrinde protestolar düzenlendi...



Maren Ueland