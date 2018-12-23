Eş boynuzu!

Eşini öldüren katil koca aldatıldığını iddia etti. Korkunç olay 29 Temmuz'da Antalya'da meydana geldi. 3 ve 5 yaşında iki erkek çocukları olan Zübeyde (21) ve Tolga Demirbozan (26) çifti arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Koca eşini boğarak öldürdü, tutuklandı. Demirbozan savunmasında, "Eşimin telefonu bozulunca yeni bir telefon aldım. Telefonuna takmak için SIM kartını isteyince tedirgin oldu. Israr edip kartı aldım ve telefona taktım. Bu sırada, eşimin bir erkekle mesajlaştığını gördüm. Mesajda 'Aşkım bayadır görüşemiyoruz ne yapıyorsun?' yazıyordu. Tartıştık, 10-15 gün sonra eşim çocuklarımdan birini alıp Antalya'ya gitti. Ben de Manisa Kırkağaç'a ailemin yanına gittim. Yaklaşık 5-6 ay bu şekilde ayrı yaşadık. 5-6 ay ayrı yaşadık" dedi.





Sanık sözlerine şöyle devam etti: "Eşime bana neden ters davrandığını sordum. O da 'Bu benim yaşantım. Onlar benim dostlarım. Seni boynuzluyorum, anlamıyor musun?' diyerek bana boğazını gösterdi. Boğazında emme izi vardı. Kendime hakim olamadım. Boğazını sıkmaya başladım. Hareketsiz kalınca da bıraktım. Amacım öldürmek değildi. Daha sonra polise teslim oldum." Kurbanın kız kardeşi Mebluse Bozkurt, "Öldürülmeden önce de kız kardeşimin sanığı çağırdığına inanmıyorum. Kız kardeşimi çocukları bahane ederek kandırdığını düşünüyorum. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.