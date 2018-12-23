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  • 23.12.2018 19:58

'de bir balıkçı savaş yıllarından kalma 2 top mermisi buldu

’nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan (47), oltayla balık avladığı sahilde, savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi buldu. Bomba imha uzmanı, 25 santim uzunluğundaki top mermilerini imha etmek üzere alıp, götürdü.

Sahilde buldu! Hemen polise haber verdi

Alaeddin Mahallesi'nde oturan ve 10 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan , bu sabah oltasını alıp, balık tutmak için Çamlık mevkisine gitti. Oltasını denize atan Taraz, sahilde gezinirken 2 top mermisi buldu ve bunları alarak eve döndü. Ardından da durumu polise bildirdi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Taraz'ın evinin önüne gelerek, güvenlik amacıyla tedbir aldı. Durum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanına bildirildi. Bomba uzmanı, Gelibolu'ya gelerek biri işlevini tamamen yitirmiş olan 2 top mermisini alıp, imha etmek üzere götürdü.

Sahilde bulduğu top mermilerini, kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için alıp eve getirdiğini söyleyen balıkçı Mehmet Taraz, "Çamlık'ta balık tutmaya gittim. Sahilde gezerken de bunları buldum. Kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için eve getirdim ve polise teslim ettim" dedi.

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