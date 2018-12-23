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1 aydır sahibini bekliyor

1 aydır sahibini bekliyor
Rize'nin Ardeşen İlçesi'nden Çamlıhemşin'e giden yolun kenarına bırakılan köpek, 1 aydır bırakıldığı yerden ayrılmayarak kendisini oraya bırakan sahibini bekliyor. Bırakıldığı yeri terk etmeyen köpek bölgede esnaflık yapan Mehmet Kaptan tarafından fark edildi. Kaptan "Bunu yapanlar insan olamaz... Yazıktır, günahtır" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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