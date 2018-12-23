1 aydır sahibini bekliyor

Rize'nin Ardeşen İlçesi'nden Çamlıhemşin'e giden yolun kenarına bırakılan köpek, 1 aydır bırakıldığı yerden ayrılmayarak kendisini oraya bırakan sahibini bekliyor. Bırakıldığı yeri terk etmeyen köpek bölgede esnaflık yapan Mehmet Kaptan tarafından fark edildi. Kaptan "Bunu yapanlar insan olamaz... Yazıktır, günahtır" dedi.