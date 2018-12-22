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alırken nelere dikkat etmek gerekir?

’nun yılbaşı çekilişinde nin 70 milyon olması sahtekarları da harekete geçirdi. Bilet alırken damgasına, kaşesine dikkat edin, mağdur olmayın...



Zengin olma hayali kuranların gözü Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde. Toplam 390 milyon 910 bin lira ikramiyenin dağıtılacağı, büyük ikramiyenin 70 milyon lira olduğu çekiliş için biletlerin büyük bölümü satılırken, 'Sahteciler iş başında' uyarısı geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı piyango biletlerine talep artınca korsan piyango satıcılarının da ortaya çıktığına dikkati çekerek, vatandaşları sahte biletler konusunda uyardı.
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